САП попросила арестовать 300 тыс. долларов Насирова на британских счетах
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура ходатайствовала в суде об аресте почти 300 тысяч долларов из британских счетов бывшего главы ГФС Украины Романа Насирова. Об этом сообщал УНН со ссылкой на пресс-службу САП.
"В Шевченковском районном суде города Киева состоялось судебное заседание по делу об обвинении экс-главы ГФС Украины, а также руководителя Департамента ГФС Украины. Так, во время заседания прокурором САП подано ходатайство об аресте имущества подсудимого", - говорится в сообщении.
По данным следствия, экс-глава ГФС по меньшей мере в течение 3 лет располагал средствами в сумме 297 730 долларов на счету в финансовом учреждении на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
"Вместе с тем, эти деньги не отображались в одной из его деклараций во время его пребывания на должностях государственного служащего, за исключением декларации кандидата в президенты Украины, представленной сразу же после информирования обвиняемого об обнаружении этих средств правоохранительными органами", - отметили в САП.
По результатам рассмотрения ходатайства суд по просьбе стороны защиты объявил перерыв до 11:00 14 февраля года для ознакомления стороны защиты с ходатайством прокурора и подготовки объяснений.
"Кроме этого в судебном заседании стороной обвинения было зачитано 27 страниц обвинительного акта, а всего - 462 страницы", - добавили в САП.
Как сообщал УНН, 31 января 2018 года Кабинет министров Украины освободил Романа Насирова с должности главы Государственной фискальной службы.
Экс-глава ГФС Роман Насиров и руководитель департамента обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия).