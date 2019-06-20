Суд зупинив розгляд апеляції НАБУ на рішення ОАСК за позовом Насірова
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Шостий апеляційний адміністративний суд Києва у зв’язку з витребуванням доказів наразі зупинив розгляду апеляційної скарги НАБУ та САП на задоволення позову обвинуваченого у зловживанні службовим становищем колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова Окружним адміністративним судом міста Києва. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі Шостого апеляційного адміністративного суду Києва.
“Провадження у справі зупинено у зв’язку з витребуванням суду у директора НАБУ Артем Ситник, належним чином завірені копії матеріалів, які підтверджують британське громадянство Романа Насірова, а також (суд —ред.) витребовує у Кабінету міністрів України належним чином завірені документи, що підтверджують факт набуття Насіровим громадянства іншої країни”, — сказали в прес-службі.
Нагадаємо, екс-голова ДФС Роман Насіров та керівник департаменту обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Окрім того, екс-голові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).