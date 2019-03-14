Суд прекратил производство по назначению Трубы директором ГБР

"Окружной административный суд города Киева остановил производство по делу по иску народного депутата Юрия Македона о назначении Романа Трубы Директором Государственного бюро расследований. Отметим, что суд прекратил производство по данному делу до разрешения другого административного дела и вступления в законную силу решения по нему, в частности, о наличии оснований для люстрации Романа Трубы, которое сейчас рассматривается Шестым апелляционным административным судом", - пояснили в суде.

В частности, в ноябре 2018 года Окружным административным судом города Киева было принято решение о частичном удовлетворении исковых требований путем признания противоправной бездеятельность Генеральной прокуратуры Украины, которая заключается в непроведении должным образом проверки, по распространению ч. 3 статьи 1 Закона Украины "О очистки власти" на Романа Трубу, а также в необращения в Министерство юстиции Украины о включении романа Трубы в Единый государственный реестр лиц, в отношении которых применены положения Закона Украины "Об очистке власти".

Напомним, в 2017 году Романа Трубу был избран директором Государственного бюро расследований.

В августе 2018 года народный депутат Юрий Македон обратился в суд из-за назначения Романа Трубы директором ГБР. Истец просил признать противоправными действия Комиссии по проведению конкурса на занятие должностей в ГБР и отменить ее решение об отборе Романа Трубы на должность директора Государственного бюро расследований, а также о внесении представления премьер-министру Украины о его назначении на соответствующую должность.