Порошенка та Гройсмана залучили до справи щодо призначення директора ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Окружний адміністративний суд Києва взяв до розгляду справу за позовом “Центру протидії корупції”, в якому громадська організація просить визнати протиправними дії конкурсної комісії щодо внесення подання Прем’єр-міністрові з рекомендацією призначити директором ДБР Романа Трубу. Суд залучив як третіх осіб без самостійних вимог Президента Петра Порошенка та Голову уряду Володимира Гройсмана, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби суду.
За інформацією суду, позивач просить суд визнати протиправними дії Комісії щодо внесення подання Прем’єр-міністру України, яким рекомендовано призначити Романа Трубу на посаду директора ДБР.
“Також Окружний адміністративний суд міста Києва ухвалив: залучити до участі у справі в якості третіх осіб без самостійних вимог на предмет спору – Президента України Петра Порошенка, Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана та Директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу”, - йдеться у повідомленні.
У прес-службі суду також поінформували, що підготовче судове засідання у цій справі відбудеться 14 березня 2018 року.
Як повідомив директор ДБР, на сьогодні вже подано два позови до ВАСУ та Окружного адміністративного суду Києва. Перший позов стосується скасування указу Президента про призначення Труби, а інший - скасування реєстрації ДБР та призначення заступників директора ДБР.
Р.Труба повідомляв, що проситиме Кабмін надати юридичну допомогу для представлення інтересів ДБР у суді.