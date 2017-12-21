Порошенко и Гройсмана привлекли к делу о назначении директора ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению дело по иску "Центра противодействия коррупции", в котором общественная организация просит признать противоправными действия конкурсной комиссии о внесении представления Премьер-министру с рекомендацией назначить директором ГБР Романа Трубу. Суд привлек в качестве третьих лиц без самостоятельных требований Президента Петра Порошенко и председателя правительства Владимира Гройсмана, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службу суда.
По информации суда, истец просит суд признать противоправными действия Комиссии о внесении представления Премьер-министру Украины, которым рекомендовано назначить Романа Трубу на должность директора ГБР.
"Также Окружной административный суд города Киева постановил: привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц без самостоятельных требований на предмет спора - Президента Украины Петра Порошенко, Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и директора Государственного бюро расследований Романа Трубу", - говорится в сообщении.
В пресс-службе суда также сообщили, что подготовительное судебное заседание по этому делу состоится 14 марта 2018.
Как сообщил директор ГБР, на сегодня уже подано два иска в ВАСУ и Окружного административного суда Киева. Первый иск касается отмены указа Президента о назначении Трубы, а другой - отмена регистрации ГБР и назначения заместителей директора ГБР.
Р.Труба сообщал, что будет просить Кабмин предоставить юридическую помощь для представления интересов ГБР в суде.