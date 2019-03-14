Суд зупинив провадження щодо призначення Труби директором ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Окружний адміністративний суд міста Києва зупинив провадження у справі за позовом народного депутата Юрія Македона щодо призначення Романа Труби директором Державного бюро розслідувань. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу суду.
"Окружний адміністративний суд міста Києва зупинив провадження у справі за позовом народного депутата Юрія Македона щодо призначення Романа Труби Директором Державного бюро розслідувань. Зазначимо, що суд зупинив провадження у даній справі до вирішення іншої адміністративної справи та набрання законної сили рішення у ній, а саме, про наявність підстав для люстрації Романа Труби, яка наразі розглядається Шостим апеляційним адміністративним судом", - пояснили у суді.
Зокрема, у листопаді 2018 року Окружним адміністративним судом міста Києва було прийнято рішення про часткове задоволення позовних вимог шляхом визнання протиправною бездіяльність Генеральної прокуратури України, яка полягає у непроведенні належним чином перевірки, щодо поширення ч. 3 статті 1 Закону України "Про очищення влади" на Романа Трубу, а також у незверненні до Міністерства юстиції України щодо включення Романа Труби до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади".
Нагадаємо, у 2017 році Романа Трубу було обрано директором Державного бюро розслідувань.
У серпні 2018 року народний депутат Юрій Македон звернувся до суду через призначення Романа Труби директором ДБР. Позивач просив визнати протиправними дії Комісії з проведення конкурсу на зайняття посад у ДБР і скасувати її рішення про відбір Романа Труби на посаду директора Державного бюро розслідувань, а також про внесення подання прем’єр-міністру України про його призначення на відповідну посаду.