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Суд зупинив провадження щодо призначення Труби директором ДБР

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Окружний адміністративний суд міста Києва зупинив провадження у справі за позовом народного депутата Юрія Македона щодо призначення Романа Труби директором Державного бюро розслідувань. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу суду.

Суд зупинив провадження щодо призначення Труби директором ДБР

"Окружний адміністративний суд міста Києва зупинив провадження у справі за позовом народного депутата Юрія Македона щодо призначення Романа Труби Директором Державного бюро розслідувань. Зазначимо, що суд зупинив провадження у даній справі до вирішення іншої адміністративної справи та набрання законної сили рішення у ній, а саме, про наявність підстав для люстрації Романа Труби, яка наразі розглядається Шостим апеляційним адміністративним судом", - пояснили у суді.

Зокрема, у листопаді 2018 року Окружним адміністративним судом міста Києва було прийнято рішення про часткове задоволення позовних вимог шляхом визнання протиправною бездіяльність Генеральної прокуратури України, яка полягає у непроведенні належним чином перевірки, щодо поширення ч. 3 статті 1 Закону України "Про очищення влади" на Романа Трубу, а також у незверненні до Міністерства юстиції України щодо включення Романа Труби до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади".

Нагадаємо, у 2017 році Романа Трубу було обрано директором Державного бюро розслідувань. 

У серпні 2018 року народний депутат Юрій Македон звернувся до суду через призначення Романа Труби директором ДБР. Позивач просив визнати протиправними дії Комісії з проведення конкурсу на зайняття посад у ДБР і скасувати її рішення про відбір Романа Труби на посаду директора Державного бюро розслідувань, а також про внесення подання прем’єр-міністру України про його призначення на відповідну посаду.

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