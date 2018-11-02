Суд обязал ГПУ возобновить следствие по делу Арбузова
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Печерский районный суд Киева отменил постановление прокурора Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины о приостановлении досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-главы Национального банка Украины Сергея Арбузова в растрате 220 млн грн госсредств для телеканала "БТБ". Об этом говорится в решении суда, передает УНН.
"Отменить постановление от 5 октября 2018 года о приостановлении досудебного расследования в уголовном производстве ... от 18 мая 2015 года. Постановление следственного судьи обжалованию не подлежит", - говорится в постановлении суда.
Таким образом, это решение суда означает, что досудебное следствие в уголовном производстве по Арбузова должно быть восстановленным.
В комментарии УНН адвокат Арбузова Евгений Пелихос подтвердил эту информацию.
20 мая 2014 года Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением бывшими высокопоставленными лицами Национального банка Украины при создании телеканала "Банковское телевидение".
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления).
ГПУ сообщила о подозрении Арбузову "в совершении незаконного финансирования в течение 2012-2013 годов создание ТМСП за счет средств Государственного бюджета Украины в сумме 220 млн грн по ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины".
Как сообщал УНН, ранее Печерский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство защиты экс-главы Национального банка Украины Сергея Арбузова об отмене ареста счетов его жены Ирины в четырех банках на сумму более 140 млн грн.
Однако суд отменил арест имущества отца и матери Сергея Арбузова.