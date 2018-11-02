Суд зобов’язав ГПУ відновити слідство у справі Арбузова

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Печерський районний суд Києва скасував постанову прокурора Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України про призупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-голови Національного банку України Сергія Арбузова у розтраті 220 млн грн держкоштів для телеканалу “БТБ”. Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.