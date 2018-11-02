Суд зобов’язав ГПУ відновити слідство у справі Арбузова

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Печерський районний суд Києва скасував постанову прокурора Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України про призупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-голови Національного банку України Сергія Арбузова у розтраті 220 млн грн держкоштів для телеканалу “БТБ”. Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.

“Скасувати постанову від 05 жовтня 2018 року про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні ... від 18 травня 2015 року. Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає”, — сказано в ухвалі суду.

Таким чином, це рішення суду означає те, що досудове слідство у кримінальному провадженні щодо Арбузова має бути відновленим.

У коментарі УНН адвокат Арбузова Євген Пеліхос підтвердив цю інформацію.

20 травня 2014 року Генеральна прокуратура України розпочала досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем колишніми високопосадовцями Національного банку України при створенні телеканалу “Банківське телебачення”.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання).

ГПУ повідомила про підозру Арбузову “у вчиненні незаконного фінансування упродовж 2012-2013 років створення ТМСП за рахунок коштів Державного бюджету України в сумі 220 млн грн за ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України”.

Як повідомляв УНН, раніше Печерський районний суд Києва не задовольнив клопотання захисту екс-голови Національного банку України Сергія Арбузова про скасування арешту рахунків його дружини Ірини в чотирьох банках на суму понад 140 млн грн.

Однак суд скасував арешт майна батька та матері Сергія Арбузова.

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