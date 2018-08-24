Суд відмовився скасувати арешт рахунків дружини Арбузова
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Печерський районний суд Києва не задовольнив клопотання захисту екс-голови Національного банку України Сергія Арбузова про скасування арешту рахунків його дружини Ірини в чотирьох банках на суму понад 140 млн грн у межах кримінального провадження за підозрою Арбузова у розтраті 220 млн грн держкоштів для телеканалу “БТБ”. Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.
“Клопотання адвоката Пеліхоса Євгена Миколайовича в інтересах ОСОБА_2 про скасування арешту майна, залишити без задоволення. Ухвала оскарженню не підлягає”, — зазначається у рішенні суду.
Зокрема, адвокат просив суд скасувати арешт рахунків дружини Арбузова у чотирьох банках, а саме: АТ “Укрексімбанк”, ПАТ “Укрбізнесбанк”, ПАТ “ВБР”, ПАТ “Ощадбанк”.
Згідно з рішенням суду, дружина Арбузова заявила, що “арештовані кошти є її особистою приватною власністю, що підтверджується договором про поділ майна подружжя, за яким вона набула право особистої приватної власності на грошові кошти в сумі 140 млн грн, які в подальшому і розміщувала на відкритих на власне ім’я поточних рахунках у банківських установах як у гривні, так і після їх конвертації в доларах США або у цінних паперах”.
Водночас прокурор у засіданні заявив, що клопотання захисту не може бути задоволено, оскільки Ірина та Сергій Арбузови “є членами сім’ї і володіють вказаними грошовими коштами на праві спільної сумісної власності. Крім того, за словами прокурора, слідство вважає, що грошові кошти на банківських рахунках Ірини Арбузової добуті її чоловіком злочинним шляхом.
Нагадаємо, Печерський районний суд скасував арешт майна батька та матері Сергія Арбузова.
Як повідомляв УНН, 20 травня 2014 року Генеральна прокуратура України розпочала досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем колишніми високопосадовцями Національного банку України при створенні телеканалу “Банківське телебачення”. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання).
ГПУ повідомила про підозру Арбузову “у вчиненні незаконного фінансування упродовж 2012-2013 років створення ТМСП за рахунок коштів Державного бюджету України в сумі 220 млн грн за ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України”.