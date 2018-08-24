Суд отказался отменить арест счетов жены Арбузова

"Ходатайство адвоката Пелихоса Евгения Николаевича в интересах ЛИЦО_2 об отмене ареста имущества, оставить без удовлетворения. Постановление обжалованию не подлежит", - говорится в решении суда.

В частности, адвокат просил суд отменить арест счетов жены Арбузова в четырех банках, а именно: АО "Укрэксимбанк", ПАО "Укрбизнесбанк", ПАО "ВБР", ОАО "Ощадбанк".

Согласно решению суда, жена Арбузова заявила, что "арестованные средства являются ее личной частной собственностью, что подтверждается договором о разделе имущества супругов, по которому она получила право личной частной собственности на денежные средства в сумме 140 млн грн, которые в дальнейшем и размещала на открытых на имя собственное текущих счетах в банковских учреждениях как в гривне, так и после их конвертации в долларах США или в ценных бумагах".

В то же время прокурор в заседании заявил, что ходатайство защиты не может быть удовлетворено, поскольку Ирина и Сергей Арбузовы "члены семьи и обладают указанными денежными средствами на праве общей совместной собственности. Кроме того, по словам прокурора, следствие считает, что денежные средства на банковских счетах Ирины Арбузовой добыты ее мужем преступным путем.

Напомним, Печерский районный суд отменил арест имущества отца и матери Сергея Арбузова.

Как сообщал УНН, 20 мая 2014 года Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением бывшими высокопоставленными Национального банка Украины при создании телеканала "Банковское телевидение". Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления).

ГПУ сообщила о подозрении Арбузову "в совершении незаконного финансирования в течение 2012-2013 годов создание ТМСН за счет средств Государственного бюджета Украины в сумме 220 млн грн по ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины".