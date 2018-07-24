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Суд скасував арешт майна батька Арбузова

Суд скасував арешт майна батька Арбузова

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Печерський районний суд Києва скасував арешт майна, яке належить батькові колишнього голови Національного банку України Сергія Арбузова Геннадію. Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.

Згідно з ухвалою, до суду звернувся адвокат з клопотанням про скасування арешту майна, яке за правом власності належить Г.Арбузову, а саме: житловий будинок площею 415,9 кв.м та дві земельних ділянки - 0,1158 га і 0,1798 га.

Адвокат у клопотанні зазначив, що "накладений арешт порушує права та законні інтереси власника майна, оскільки останній не має жодного відношення до кримінального провадження в якому було подано клопотання про арешт майна…".

Також захисник наголосив, що слідство не довело, що арештоване майно було отримане від Сергія Арбузова і набуте незаконним шляхом.

Суд, вивчивши думки учасників процесу, вирішив задовольнити клопотання адвоката і зняв арешт на майно батька Сергія Арбузова Геннадія.

Нагадаємо, у травні 2017 року Генеральна прокуратура України направила повідомлення про підозру колишньому першому віце-прем’єр-міністру України Сергію Арбузову у незаконному фінансуванні упродовж 2012–2013 років створення телекомунікаційної мережі спеціального призначення (ТМСП) за рахунок коштів Державного бюджету України в сумі 220 млн грн.

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