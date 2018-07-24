Суд скасував арешт майна батька Арбузова

Згідно з ухвалою, до суду звернувся адвокат з клопотанням про скасування арешту майна, яке за правом власності належить Г.Арбузову, а саме: житловий будинок площею 415,9 кв.м та дві земельних ділянки - 0,1158 га і 0,1798 га.



Адвокат у клопотанні зазначив, що "накладений арешт порушує права та законні інтереси власника майна, оскільки останній не має жодного відношення до кримінального провадження в якому було подано клопотання про арешт майна…".



Також захисник наголосив, що слідство не довело, що арештоване майно було отримане від Сергія Арбузова і набуте незаконним шляхом.



Суд, вивчивши думки учасників процесу, вирішив задовольнити клопотання адвоката і зняв арешт на майно батька Сергія Арбузова Геннадія.



Нагадаємо, у травні 2017 року Генеральна прокуратура України направила повідомлення про підозру колишньому першому віце-прем’єр-міністру України Сергію Арбузову у незаконному фінансуванні упродовж 2012–2013 років створення телекомунікаційної мережі спеціального призначення (ТМСП) за рахунок коштів Державного бюджету України в сумі 220 млн грн.