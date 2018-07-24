Суд отменил арест имущества отца Арбузова

Согласно постановлению, в суд обратился адвокат с ходатайством об отмене ареста имущества, которое по праву собственности принадлежит Г.Арбузову, а именно: жилой дом площадью 415,9 кв.м и два земельных участка - 0,1158 га и 0,1798 га.



Адвокат в ходатайстве отметил, что "наложен арест нарушает права и законные интересы собственника имущества, поскольку последний не имеет никакого отношения к уголовному производству в котором было подано ходатайство об аресте имущества ...".



Также защитник отметил, что следствие не доказало, что арестованное имущество было получено от Сергея Арбузова и приобретенно незаконным путем.



Суд, изучив мнения участников процесса, решил удовлетворить ходатайство адвоката и снял арест на имущество отца Сергея Арбузова Геннадия.



Напомним, в мае 2017 года Генеральная прокуратура Украины направила уведомление о подозрении прежнему первому вице-премьер-министру Украины Сергею Арбузову в незаконном финансировании в течение 2012-2013 годов создания телекоммуникационной сети специального назначения (ТМСП) за счет средств Государственного бюджета Украины в сумме 220 млн грн.