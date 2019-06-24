Суд снял ответственность с Насирова о предоставлении налоговой рассрочки компаниям

“Удовлетворение апелляционной жалобы было отказано. Решение Окружного административного суда Киева осталось без изменений”, — сказал Лысак.

Также, экс-глава ГФС Роман Насиров и руководитель департамента обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 (служебная подделка, повлекшая тяжкие последствия).