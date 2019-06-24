Суд снял ответственность с Насирова о предоставлении налоговой рассрочки компаниям
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Шестой апелляционный административный суд оставил без изменений решение Окружного административного суда Киева, о праве экс-главы ГФС Романа Насирова принимать решение на предоставление налоговой рассрочки компаниям. Об этом сообщил журналисту УНН адвокат Насирова Александр Лысак.
“Удовлетворение апелляционной жалобы было отказано. Решение Окружного административного суда Киева осталось без изменений”, — сказал Лысак.
Также, экс-глава ГФС Роман Насиров и руководитель департамента обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 (служебная подделка, повлекшая тяжкие последствия).