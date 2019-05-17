Справа Насірова: у суді продовжили оголошувати обвинувальний акт

КИЇВ. 17 травня. УНН. У Шевченківському райсуді Києва під час сьогоднішнього засідання у кримінального провадження за обвинуваченням екс-голови ДФС України Романа Насірова та керівника Департаменту ДФС України Володимира Новикова було оголошено лише 8 сторінок обвинувального акту. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.