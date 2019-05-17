Справа Насірова: у суді продовжили оголошувати обвинувальний акт
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. У Шевченківському райсуді Києва під час сьогоднішнього засідання у кримінального провадження за обвинуваченням екс-голови ДФС України Романа Насірова та керівника Департаменту ДФС України Володимира Новикова було оголошено лише 8 сторінок обвинувального акту. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Так, продовжується судовий розгляд кримінального провадження за обвинуваченням екс-голови ДФС України Романа Насірова та керівника Департаменту ДФС України Володимира Новикова.
"Так, на судовому засіданні, яке відбулось 17 травня 2019 року, прокурором САП продовжено оголошення обвинувального акту. Проте через обмеженість часу судового засідання було оголошено лише 8 сторінок обвинувального акту", - йдеться в повідомленні.
Крім того, одним із обвинувачених було подано клопотання про зміну запобіжного заходу. Суд його залишив без розгляду.
"У зв’язку з тим, що не пройшло 30 днів з розгляду попереднього клопотання", - пояснили у САП.
Як уточнив адвокат Насірова Олександр Лисак у коментарі кореспонденту УНН, суд залишив без розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу обвинуваченого Новикова.
Наступне судове засідання у справі призначили на 26 червня.
Нагадаємо, Шевченківський районний суд міста Києва відмовив у задоволенні клопотання прокурора щодо зобов’язання обвинувачених екс-голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, а також керівника департаменту ДФС Володимира Новикова здати паспорти для виїзду за кордон.
Як повідомляв УНН, екс-голова ДФС Роман Насіров та керівник департаменту обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Окрім того, екс-голові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).