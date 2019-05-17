Дело Насирова: в суде продолжили объявлять обвинительный акт

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КИЕВ. 17 мая. УНН. В Шевченковском райсуде Киева во время сегодняшнего заседания в уголовного производства по обвинению экс-главы ГФС Украины Романа Насирова и руководителя Департамента ГФС Украины Владимира Новикова было объявлено только 8 страниц обвинительного акта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Так, продолжается судебное разбирательство уголовного производства по обвинению экс-главы ГФС Украины Романа Насирова и руководителя Департамента ГФС Украины Владимира Новикова.

"Так, на судебном заседании, которое состоялось 17 мая 2019 года, прокурором САП продолжено оглашение обвинительного акта. Однако из-за ограниченности времени судебного заседания было объявлено только 8 страниц обвинительного акта", - говорится в сообщении.

Кроме того, одним из обвиняемых было подано ходатайство об изменении меры пресечения. Суд оставил его без рассмотрения.

"В связи с тем, что не прошло 30 дней с рассмотрения предыдущего ходатайства", - пояснили в САП.

Как уточнил адвокат Насирова Александр Лысак в комментарии корреспонденту УНН суд оставил без рассмотрения ходатайство об изменении меры пресечения обвиняемого Новикова.

Следующее судебное заседание по делу назначено на 26 июня.

Напомним, Шевченковский районный суд города Киева отказал в удовлетворении ходатайства прокурора об обязательстве обвиняемых экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, а также руководителя департамента ГФС Владимира Новикова сдать паспорта для выезда за границу.

Как сообщал УНН, экс-глава ГФС Роман Насиров и руководитель департамента обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия).

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