Суд відмовився зобов'язати Насірова здати закордонний паспорт – САП
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня УНН. Шевченківський районний суд міста Києва відмовив у задоволенні клопотання прокурора щодо зобов’язання обвинувачених екс-голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, а також керівника департаменту ДФС Володимира Новикова здати паспорти для виїзду за кордон. Про це повідомили у прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook, передає УНН.
Чергове судове засідання з розгляду обвинувального акту щодо екс-голови ДФС, а також керівника Департаменту ДФС відбулося сьогодні, 6 травня.
На ньому прокурором САП було заявлено клопотання про зміну запобіжного заходу та покладення на обвинувачених обов’язків з метою забезпечення їх належної процесуальної поведінки, зокрема, обов’язку здати паспорти для виїзду за кордон.
Раніше ці обов’язки вже покладалися на обвинувачених, однак з 2 по 6 травня 2019 року не діяли у зв’язку з неможливістю суду вчасно розглянути клопотання прокурора про продовження строку їх дії.
"У задоволенні клопотання щодо покладення інших обов'язків, зокрема зобов’язання обвинувачених здати паспорти для виїзду за кордон колегія суддів відмовила", - йдеться у повідомленні.
Водночас колегія суддів зобов'язала обвинувачених з’являтися до суду за викликом, повідомляти суд про зміну місця проживання та роботи, утриматися від спілкування зі свідками з питань кримінального провадження.
Наступне судове засідання призначено на 10:00 год. 17 травня 2019 року.
Нагадаємо, екс-голова ДФС Роман Насіров та керівник департаменту обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Окрім того, екс-голові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).
Як повідомляв УНН, у САП заявили, що Насірову можуть не встигнути продовжити запобіжний захід.