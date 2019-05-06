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Суд отказался обязать Насирова сдать загранпаспорт - САП

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 мая УНН. Шевченковский районный суд города Киева отказал в удовлетворении ходатайства прокурора об обязательстве обвиняемых экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, а также руководителя департамента ГФС Владимира Новикова сдать паспорта для выезда за границу. Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook, передает УНН.

Очередное судебное заседание по рассмотрению обвинительного акта в отношении экс-главы ГФС, а также руководителя Департамента ГФС произошло сегодня, 6 мая.

На нем прокурором САП было заявлено ходатайство об изменении меры пресечения и возложение на обвиняемых обязанностей с целью обеспечения их надлежащего процессуального поведения, в частности, обязанности сдать паспорта для выезда за границу.

Ранее эти обязанности уже полагались на обвиняемых, однако со 2 по 6 мая 2019 года бездействовали в связи с невозможностью суда вовремя рассмотреть ходатайство прокурора о продлении срока их действия.

"В удовлетворении ходатайства о возложении других обязанностей, в частности обязательства обвиняемых сдать паспорта для выезда за границу коллегия судей отказала", - говорится в сообщении.

В то же время коллегия судей обязала обвиняемых являться в суд по вызову, сообщать суд об изменении места жительства и работы, воздержаться от общения со свидетелями по вопросам уголовного производства.

Следующее судебное заседание назначено на 10:00 ч. 17 мая 2019 года.

Напомним, экс-глава ГФС Роман Насиров и руководитель департамента обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия).

Как сообщал УНН, в САП заявили, что Насирову могут не успеть продолжить меру пресечения.

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