У САП заявили, що Насірову можуть не встигнути продовжити запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Призначення засідання суду у справі екс-голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, а також керівника департаменту ДФС Володимира Новикова на 6 травня фактично унеможливлює вчасне продовження підсудним запобіжних заходів. Про це йдеться у заяві Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка була розміщена на сторінці відомства у Facebook, передає УНН.
У САП нагадали, що 3 квітня 2019 року в Шевченківському районному суді міста Києва відбулося судове засідання по суті з розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні про обвинувачення екс-голови ДФС України, а також керівника Департаменту ДФС України.
По закінченню засідання судом було імперативно визначено наступною дату судового засідання 6 травня 2019 року.
"З огляду на те, що строк дії запобіжного заходу підсудним, відповідно до ухвали суду від 4 березня 2019 року закінчується 2 травня 2019 року, прокурорами САП до суду внесено клопотання про призначення судового засідання в межах строку дії покладених обов’язків з метою вирішення питання про продовження цього строку.
Разом з тим, до суду подано клопотання про продовження строку дії обов’язків, покладених на підсудних. На жаль, станом на 25 квітня 2019 року судом не визначено інших дат судових засідань, окрім 6 травня 2019 року", - йдеться у повідомленні.
У САП також наголосили, що у кримінальному провадженні визначено запасного суддю, якого може бути залучено у якості члена колегії суддів для подальшого розгляду справи, у разі неможливості одного з членів колегії з тих чи інших причин взяти участь у судовому засіданні.
"Станом на 25 квітня 2019 року наступне судове засідання у справі призначено на 10:00 год. 6 травня 2019 року, що фактично унеможливлює вчасне продовження підсудним запобіжних заходів", - резюмували у відомстві.
Нагадаємо, екс-голова ДФС Роман Насіров та керівник департаменту обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Окрім того, екс-голові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).
Як повідомляв УНН, у справі Насірова за понад рік зачитали трохи більше половини обвинувального акту.