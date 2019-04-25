У САП заявили, що Насірову можуть не встигнути продовжити запобіжний захід

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Призначення засідання суду у справі екс-голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, а також керівника департаменту ДФС Володимира Новикова на 6 травня фактично унеможливлює вчасне продовження підсудним запобіжних заходів. Про це йдеться у заяві Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка була розміщена на сторінці відомства у Facebook, передає УНН.



