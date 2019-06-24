Суд зняв відповідальність з Насірова щодо надання податкової розстрочки компаніям
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Шостий апеляційний адміністративний суд залишив без змін рішення Окружного адміністративного суду Києва, щодо права екс-голови ДФС Романа Насірова ухвалювати рішення на надання податкової розстрочки компаніям. Про це повідомив журналісту УНН адвокат Насірова Олександр Лисак.
“Задоволення апеляційної скарги було відмовлено. Рішення Окружного адміністративного суду Києва залишилося без змін”, — сказав Лисак.
Також, екс-голова ДФС Роман Насіров та керівник департаменту обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Окрім того, екс-голові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).