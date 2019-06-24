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Суд снял арест с имущества Продана

Киев • УНН

 • 12137 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Соломенский районный суд Киева снял арест с имущества бывшего руководителя Государственной фискальной службы Мирослава Продана, которого подозревают в незаконном обогащении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Единый реестр судебных решений.

Суд снял арест с имущества Продана

Такое решение принял судья по Максим Вишняк еще 29 мая 2019 года.

"Отменить арест имущества, в виде лишения права на отчуждение и распоряжение имуществом владельцем или третьими лицами, наложенный постановлением следственного судьи Соломенского районного суда г. Киева от 11.12.2018 года", - говорится в постановлении.

Таким образом, отменяется арест на квартиру общей площадью 107,7 кв. м, на жилой дом матери, имущественные права на две квартиры лица Продана, две двухкомнатные квартиры площадями 82,2 и 76, 8 кв. м, а также на нежилое помещение площадью 206 кв. м.

Напомним, Соломенский районный суд Киева наложил арест на имущество Мирослава Продана в декабре 2018 года.

Как сообщал УНН, САП составила сообщение о подозрении бывшему и.о. главы ГФС Мирославу Продану в незаконном обогащении.

В частности, его подозревают в том, что он, будучи еще заместителем председателя ГФС, приобрел в собственность более 89 млн грн, за которые приобрел две квартиры в элитной столичной новостройке стоимостью 6,7 млн грн; два дома в Турции стоимостью 78 млн грн; три автомобиля представительского класса, общей стоимостью 3,4 млн грн.

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