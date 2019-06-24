Суд зняв арешт з майна Продана
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Солом'янський районний суд міста Києва зняв арешт з майна колишнього керівника Державної фіскальної служби Мирослава Продана, якого підозрюють у незаконному збагаченні. Про це УНН повідомляє з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень.
Таку ухвалу прийняв слідчий суддя Максим Вишняк ще 29 травня 2019 року.
"Скасувати арешт майна, у вигляді позбавлення права на відчуження та розпорядження майном власником або третіми особами, накладений ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 11.12.2018 року", - йдеться в ухвалі.
Таким чином, скасовується арешт на квартиру загальною площею 107,7 кв .м., на житловий будинок матері, майнові права на дві квартири особи Продана, дві двокімнатні квартири площадями 82,2 і 76, 8 кв. м, а також на нежитлове приміщення площею 206 кв. м.
Нагадаємо, Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на майно Мирослава Продана в грудні 2018 року.
Як повідомляв УНН, САП склала повідомлення про підозру колишньому в.о. голови ДФС Мирославу Продану у незаконному збагаченні.
Зокрема, його підозрюють у тому, що він, будучи ще заступником голови ДФС, набув у власність понад 89 млн грн, за які придбав дві квартири у елітній столичній новобудові вартістю 6,7 млн грн; два будинки в Туреччині вартістю 78 млн грн; три автомобілі представницького класу, загальною вартістю 3,4 млн грн.