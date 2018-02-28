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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62722 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 76479 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 79217 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107215 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100344 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104533 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111512 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Суд вновь отказался признать Януковича потерпевшим по делу о покушении на него

Суд вновь отказался признать Януковича потерпевшим по делу о покушении на него

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 февраля. УНН. Печерский районный суд Киева отказал защите обязать Генеральную прокуратуру признать экс-президента Украины Виктора Януковича пострадавшим в уголовном производстве по факту покушения на него неустановленными лицами в 2014 году. Об этом говорится в постановлении суда, передает УНН.

"Отказать в открытии производства по жалобе адвоката Федоренко Игоря Люсиковича в интересах ОСОБА_2 (В.Януковича - ред.) на бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры Украины и обязательству совершить действия", - решил суд.

Адвокат в своей жалобе просил суд обязать должностных лиц ГПУ признать потерпевшим В.Януковича в уголовном производстве, вручить ему памятку о процессуальных правах и обязанностях потерпевшего, а адвоката И.Федоренко признать представителем потерпевшего и вручить ему памятку о процессуальных правах и обязанностях потерпевшего.

Напомним, 29 мая 2015 года Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство по факту совершения в период с 21 февраля по 22 апреля 2014 года "неустановленными лицами с применением огнестрельного оружия умышленных действий, направленных на совершение умышленного убийства" экс-президента Виктора Януковича по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15 п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

В октябре 2017 года Печерский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство адвокатов, в котором они просили суд обязать ГПУ признать экс-президента Украины Виктора Януковича пострадавшим в уголовном производстве по факту покушения на него неустановленными лицами в 2014 году. Отметим, что защита В.Януковича уже не впервые обращалась в суд с просьбой признать его потерпевшим в этом производстве.

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