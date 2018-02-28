Суд вновь отказался признать Януковича потерпевшим по делу о покушении на него

"Отказать в открытии производства по жалобе адвоката Федоренко Игоря Люсиковича в интересах ОСОБА_2 (В.Януковича - ред.) на бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры Украины и обязательству совершить действия", - решил суд.

Адвокат в своей жалобе просил суд обязать должностных лиц ГПУ признать потерпевшим В.Януковича в уголовном производстве, вручить ему памятку о процессуальных правах и обязанностях потерпевшего, а адвоката И.Федоренко признать представителем потерпевшего и вручить ему памятку о процессуальных правах и обязанностях потерпевшего.

Напомним, 29 мая 2015 года Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство по факту совершения в период с 21 февраля по 22 апреля 2014 года "неустановленными лицами с применением огнестрельного оружия умышленных действий, направленных на совершение умышленного убийства" экс-президента Виктора Януковича по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15 п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

В октябре 2017 года Печерский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство адвокатов, в котором они просили суд обязать ГПУ признать экс-президента Украины Виктора Януковича пострадавшим в уголовном производстве по факту покушения на него неустановленными лицами в 2014 году. Отметим, что защита В.Януковича уже не впервые обращалась в суд с просьбой признать его потерпевшим в этом производстве.