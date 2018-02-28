Суд знову відмовився визнати Януковича потерпілим у справі щодо замаху на нього
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Печерський районний суд Києва відмовив захисту зобов’язати Генеральну прокуратуру визнати екс-президента України Віктора Януковича потерпілим у кримінальному провадженні за фактом замаху на нього невстановленими особами у 2014 році. Про це йдеться в ухвалі суду, передає УНН.
"Відмовити у відкритті провадження за скаргою адвоката Федоренка Ігоря Люсиковича в інтересах ОСОБА_2 (В.Януковича – ред.) на бездіяльність службових осіб Генеральної прокуратури України та зобов'язання вчинити дії", - вирішив суд.
Адвокат у своїй скарзі просив суд зобов'язати службових осіб ГПУ визнати потерпілим В.Януковича у кримінальному провадженні, вручити йому пам'ятку про процесуальні права та обов'язки потерпілого, а адвоката І.Федоренка визнати представником потерпілого та вручити йому пам'ятку про процесуальні права та обов'язки потерпілого.
Нагадаємо, 29 травня 2015 року Генеральна прокуратура України розпочала кримінальне провадження за фактом вчинення у період з 21 лютого по 22 квітня 2014 року "невстановленими особами із застосування вогнепальної зброї умисних дій, спрямованих на скоєння умисного вбивства" екс-президента Віктора Януковича за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15, п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України.
У жовтні 2017 року Печерський районний суд Києва не задовольнив клопотання адвокатів, в якому вони просили суд зобов’язати ГПУ визнати екс-президента України Віктора Януковича потерпілим у кримінальному провадженні за фактом замаху на нього невстановленими особами у 2014 році. Зазначимо, що захист В.Януковича вже не вперше звертався до суду з проханням визнати його потерпілим у цьому провадженні.