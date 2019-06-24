Суд снова перенес заседание по делу Каськива
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Шевченковской районный суд Киева перенес заседание по делу экс-руководителя Госсинвестпроекта Владислава Каськива о присвоении бюджетных средств в размере более 7,4 млн грн. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе суда.
Заседание по делу экс-руководителя Госсинвестпроекта Владислава Каськива сняли с рассмотрения. Также, в пресс-службе сообщили, что дата рассмотрения следующего заседания пока неизвестна.
Напомним, апелляционный суд Киева направил уголовное производство в отношении бывшего председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислава Каськива в Шевченковский районный суд Киева.
Как сообщал УНН, в ночь на 1 ноября 2017 года Каськива экстрадировали в Украину из Панамы.
Каськива подозревают в совершении преступлений, предусмотренных по ч.5 ст.191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч.2 ст.366 УК Украины ( служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия).