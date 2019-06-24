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Суд знову переніс засідання у справі Каськіва

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Шевченківській районний суд Києва переніс засідання у справі екс-керівника Держінвестпроекту Владислава Каськіва щодо привласнення бюджетних коштів в розмірі понад 7,4 млн грн. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі суду.

Суд знову переніс засідання у справі Каськіва

Засідання у справі екс-керівника Держінвестпроекту Владислава Каськіва зняли з розгляду. Також, в прес-службі повідомили, що дата розгляду наступного засідання наразі невідома.

Нагадаємо, апеляційний суд Києва направив кримінальне провадження щодо колишнього голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Владислава Каськіва до Шевченківського районного суду Києва.

Як повідомляв УНН, у ніч на 1 листопада 2017 року Каськіва екстрадували до України з Панами.

Каськіва підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених за ч.5 ст.191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та ч.2 ст.366 КК України (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

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