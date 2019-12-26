Суд завтра будет определяться по продолжению ареста ветерану АТО с позывным "Пума"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева перенес рассмотрение ходатайства о продлении содержания под стражей ветерану АТО Инне Грищенко, позывной которой "Пума". Об этом журналисту УНН рассказал адвокат Грищенко Виталий Ковальчук.
"Да, отложили (рассмотрение ходатайства о продлении ареста - ред.) на завтра, 27 декабря, на 13:00", - сказал Ковальчук.
Напомним, 6 ноября Печерский районный суд столицы избрал меру пресечения ветерану АТО Инне Грищенко в виде содержания под стражей на 60 суток.
Ранее сообщалось о задержании мужа "Пумы" - Владислава Грищенко, позывной "Буча". Причина задержания - подозрение в покушении на предпринимателя из Ивано-Франковской области. Его жену задержали по этому же делу.
Позже Генеральный прокурор Руслан Рябошапка сообщил, что супругов Грищенко также проверяют на причастность к убийству в 2016 году журналиста Павла Шеремета.