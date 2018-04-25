Суд завтра рассмотрит дело об увольнении Бочковского
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Окружной административный суд Киева завтра рассмотрит дело о восстановлении Сергея Бочковского в должности председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Об этом УНН сообщил адвокат Бочковского Владимир Енич.
"Ожидается вынесение судебного решения", - сказал адвокат.
"Завтра дело продолжит рассматривать новая коллегия судей. Ожидаем, что будет вынесено законное и справедливое судебное решение", - отметил Енич.
Как сообщал УНН, бывшего председатель ГСЧС Сергея Бочковского выпустили из Лукьяновского СИЗО около 7 вечера 1 апреля 2015 под залог в размере почти 1,2 млн гривен.
Напомним, 25 марта 2015 года во время заседания правительства были задержаны председатель ГСЧС Сергей Бочковский и его первый заместитель Василий Стоецкий по 208 статье УК Украины (задержание на месте совершения преступления).
26 марта Бочковскому и его заместителю Стоецкому объявлено подозрение в коррупции и отмывании денег.
Высший административный суд Украины 5 июля 2017 года отменил решения предыдущих инстанций о приостановлении рассмотрения незаконного увольнения Бочковского с должности. Дело было возвращено на повторное рассмотрение.