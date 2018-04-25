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Суд завтра розгляне справу щодо звільнення Бочковського

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Окружний адміністративний суд Києва завтра розгляне справу про поновлення Сергія Бочковського на посаді голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Про це УНН повідомив адвокат Бочковського Володимир Єніч.

Суд завтра розгляне справу щодо звільнення Бочковського

"Очікується винесення судового рішення", - сказав адвокат.

"Завтра справу продовжить розглядати нова колегія суддів. Очікуємо, що буде винесене законне та справедливе судове рішення", - зазначив Єніч.

Як повідомляв УНН, колишнього голову Державної служби надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського випустили з Лук’янівського СІЗО близько 7-ї вечора 1 квітня 2015 року під заставу у розмірі майже 1,2 млн гривень.

Нагадаємо, 25 березня 2015 року під час засідання уряду були затримані голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський та його перший заступник Василь Стоєцький за 208 статтею КК України (затримання на місці скоєння злочину).

26 березня Бочковському та його заступнику Стоєцькому оголошено підозру у корупції та відмиванні грошей.

Вищий адміністративний суд України 5 липня 2017 року скасував рішення попередніх інстанцій щодо зупинення розгляду незаконного звільнення Бочковського з посади. Справу було повернуто на повторний розгляд.

Українські Національні Новини

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