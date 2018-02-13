Суд приговорил "крымского предателя" Одинцова до 14 года заключения
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Дарницкий районный суд Киева приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего украинского военнослужащего с крымской воинской части Максима Одинцова, который обвинялся в дезертирстве и государственной измене и перехода на сторону России. Об этом УНН сообщил адвокат Валентин Рыбин.
"Одинцов осужден Дарницким судом 6 февраля до 14 лет, но, в отличие от Александра Баранова, без лишения воинского звания "прапорщик", - сказал Рыбин.
Напомним, Подольский районный суд Киева приговорил к 13 годам лишения свободы и лишил звания "старший сержант" за дезертирство и государственную измену бывшего военнослужащего Вооруженных Сил Украины Александра Баранова, который перешел на сторону России.
Как сообщал УНН, в ноябре 2016 сотрудники СБУ задержали двух военнослужащих-дезертиров (Баранова А.В. и прапорщика Одинцова М.Е), которые отказались выполнять обязанности несения военной службы в Вооруженных Силах Украины. В дальнейшем они заключили контракты о прохождении военной службы в ВС РФ на должности механика самолета воинской части и воздушного радисту авиационного звена смешанной авиационной эскадрильи смешанного авиационного полка воинской части ВС РФ.