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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 82908 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 97099 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 99471 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 112339 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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10 марта, 11:47 • 101984 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 112222 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117167 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд приговорил "крымского предателя" Одинцова до 14 года заключения

Суд приговорил "крымского предателя" Одинцова до 14 года заключения

Киев  •  УНН

 • 8162 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Дарницкий районный суд Киева приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего украинского военнослужащего с крымской воинской части Максима Одинцова, который обвинялся в дезертирстве и государственной измене и перехода на сторону России. Об этом УНН сообщил адвокат Валентин Рыбин.

"Одинцов осужден Дарницким судом 6 февраля до 14 лет, но, в отличие от Александра Баранова, без лишения воинского звания "прапорщик", - сказал Рыбин.

Напомним, Подольский районный суд Киева приговорил к 13 годам лишения свободы и лишил звания "старший сержант" за дезертирство и государственную измену бывшего военнослужащего Вооруженных Сил Украины Александра Баранова, который перешел на сторону России.

Как сообщал УНН, в ноябре 2016 сотрудники СБУ задержали двух военнослужащих-дезертиров (Баранова А.В. и прапорщика Одинцова М.Е), которые отказались выполнять обязанности несения военной службы в Вооруженных Силах Украины. В дальнейшем они заключили контракты о прохождении военной службы в ВС РФ на должности механика самолета воинской части и воздушного радисту авиационного звена смешанной авиационной эскадрильи смешанного авиационного полка воинской части ВС РФ.

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