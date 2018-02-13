Суд засудив “кримського зрадника” Одинцова до 14 року ув'язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Дарницький районний суд Києва засудив до 14 років позбавлення волі колишнього українського військовослужбовця з кримської військової частини Максима Одинцова, який обвинувачувався у дезертирстві та державній зраді та переходу на бік Росії. Про це УНН повідомив адвокат Валентин Рибін.
“Одинцова засуджено Дарницьким судом 6 лютого до 14 років, але, на відміну від Олександра Баранова, без позбавлення військового звання “прапорщик”, — сказав Рибін.
Нагадаємо, Подільський районний суд Києва засудив до 13 років позбавленні волі та позбавив звання “старший сержант” за дезертирство та державну зраду колишнього військовослужбовця Збройних Сил України Олександра Баранова, який перейшов на бік Росії.
Як повідомляв УНН, у листопаді 2016 року співробітники СБУ затримали двох військовослужбовців-дезертирів (Баранова О.В. та прапорщика Одинцова М. Є), які відмовились виконувати обов’язки несення військової служби у Збройних Силах України. У подальшому вони уклали контракти про проходження військової служби в ЗС РФ на посаді механіка літака військової частини та повітряного радисту авіаційної ланки змішаної авіаційної ескадрильї змішаного авіаційного полку військової частини ЗС РФ.