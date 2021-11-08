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Суд заочно арестовал экс-министра обороны Саламатина

Киев • УНН

 • 16228 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего министра обороны Украины Дмитрия Саламатина и экс-руководителя ГК “Укрспецэкспорт” Дмитрия Перегудова, которых подозревают в растрате свыше 23,87 млн долларов. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель отдела коммуникаций в Высшем антикоррупционном суде Олеся Чемерис.

Суд заочно арестовал экс-министра обороны Саламатина

Чемерис подтвердила, что Антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего министра обороны Украины и экс-руководителя ГК “Укрспецэкспорт”.

Дополнение

В 2019 году было сообщено о подозрении бывшим руководителям ГК “Укрспецэкспорт”, которые на протяжении 2010-2012 годов путем злоупотребления своим служебным положением путем заключения соглашения о сотрудничестве с иностранной компанией, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах, с целью исключительно обеспечение документального оформления фиктивных хозяйственных отношений и противоправного перечисления денежных средств без выполнения каких-либо работ и оказания услуг ГК “Укрспецэкспорт” по внешнеэкономическим контрактам, завладели денежными средствами на сумму 23 870 458 дол.США, что согласно официального курса НБУ на время совершения преступления составляет 190 062 578 грн., то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

В то же время в период реализации преступного плана по завладению указанными денежными средствами, один из подозреваемых бывший руководитель ГК “Укрспецэкспорт” был назначен на должность руководителя ГК “Укроборонпром”, а в дальнейшем министром обороны Украины.

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