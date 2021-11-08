Суд заочно арештував ексміністра оборони Саламатіна

Чемерис підтвердила, що Антикорупційний суд заочно арештував колишнього міністра оборони України та екскерівника ДК “Укрспецекспорт”.

Доповнення

У 2019 році було повідомлено про підозру колишнім керівникам ДК “Укрспецекспорт”, які упродовж 2010-2012 років шляхом зловживання своїм службовим становищем через укладання угоди про співробітництво з іноземною компанією зареєстрованою в Об’єднаних Арабських Еміратах, з метою виключно забезпечення документального оформлення фіктивних господарських відносин та протиправного перерахування грошових коштів без виконання будь-яких робіт та надання послуг ДК “Укрспецекспорт” по зовнішньоекономічних контрактах, заволоділи грошовими коштами на суму 23 870 458 дол.США, що згідно офіційного курсу НБУ на час вчинення злочину становить 190 062 578 грн., тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.



Водночас у період реалізації злочинного плану по заволодінню вказаними грошовими коштами, один із підозрюваних колишній керівник ДК “Укрспецекспорт” був призначений на посаду керівника ДК “Укроборонпром”, а у подальшому Міністром оборони України.