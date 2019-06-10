Суд оставил приговор мужчине за сексуальное насилие над 9-летней девочкой
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции, которым злоумышленник был приговорен к 14 годам лишения свободы за сексуальное насилие над 9-летней девочкой. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
По данным следствия, в октябре 2016 году к правоохранительным органам обратилась мать девочки, которая случайно нашла в мобильном телефоне гражданского мужа фотографии, подтверждающие, что он вступал в половые отношения неестественным способом с ее 9-летней дочерью.
"Прокурором Киевской местной прокуратуры №2 в суде было полностью доказана вина 28-летнего мужчину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 153 УК Украины, то есть в удовлетворении половой страсти неестественным способом с угрозой применения физического насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшего лица, совершенного в отношении малолетней девочки, и судом назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы", - сообщили в ведомстве.
Защита обвиняемого не согласилась с принятым решением и подала апелляционные жалобы, в которых просила суд апелляционной инстанции отменить приговор и прекратить производство в связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности обвиняемого.
Прокурор, принимавший участие в рассмотрении апелляционных жалоб, категорически возражал против их удовлетворения и просил суд оставить приговор Дарницкого райсуда Киева без изменений.
"Заслушав доводы сторон, Киевский апелляционный суд 06.06.2019 отказал адвокатам в удовлетворении апелляционных жалоб и засилил приговор Дарницкого районного суда г. Киева", - говорится в сообщении.
Напомним, прокуратура сообщила о подозрении 29-летнему мужчине за сексуальное насилие в общественных туалетах.