Суд залишив вирок чоловіку за сексуальне насильство над 9-річною дівчинкою
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Київський апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції, яким зловмисника було засуджено до 14 років позбавлення волі за сексуальне насильство над 9-річною дівчинкою. Про це повідомила прес-служба прокуратури Києва, передає УНН.
За даними слідства, у жовтні 2016 року до правоохоронних органів звернулась мати дівчинки, яка випадково знайшла у мобільному телефоні цивільного чоловіка фотографії, які підтверджували, що він вступав у статеві зносини неприроднім способом з її 9-річною дочкою.
"Прокурором Київської місцевої прокуратури №2 у суді було повністю доведено вину 28-річного чоловіка у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 153 КК України, тобто у задоволенні статевої пристрасті неприроднім способом із погрозою застосування фізичного насильства, з використанням безпорадного стану потерпілої особи, вчиненого щодо малолітньої дівчинки, та судом призначено покарання у вигляді 14 років позбавлення волі", - повідомили у відомстві.
Захист обвинуваченого не погодився з прийнятим рішенням і подав апеляційні скарги, в яких просив суд апеляційної інстанції скасувати вирок та закрити провадження у зв’язку з невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості обвинуваченого.
Прокурор, який брав участь у розгляді апеляційних скарг, категорично заперечував проти їх задоволення та просив суд залишити вирок Дарницького райсуду Києва без змін.
"Заслухавши аргументи сторін, Київський апеляційний суд 06.06.2019 відмовив адвокатам у задоволенні апеляційних скарг та засилив вирок Дарницького районного суду м. Києва", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, прокуратура повідомила про підозру 29-річному чоловікові за сексуальне насильство в громадських туалетах.