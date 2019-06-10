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Суд залишив вирок чоловіку за сексуальне насильство над 9-річною дівчинкою

Суд залишив вирок чоловіку за сексуальне насильство над 9-річною дівчинкою

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Київський апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції, яким зловмисника було засуджено до 14 років позбавлення волі за сексуальне насильство над 9-річною дівчинкою. Про це повідомила прес-служба прокуратури Києва, передає УНН.

За даними слідства, у жовтні 2016 року до правоохоронних органів звернулась мати дівчинки, яка випадково знайшла у мобільному телефоні цивільного чоловіка фотографії, які підтверджували, що він вступав у статеві зносини неприроднім способом з її 9-річною дочкою.

"Прокурором Київської місцевої прокуратури №2 у суді було повністю доведено вину 28-річного чоловіка у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 153 КК України, тобто у задоволенні статевої пристрасті неприроднім способом із погрозою застосування фізичного насильства, з використанням безпорадного стану потерпілої особи, вчиненого щодо малолітньої дівчинки, та судом призначено покарання у вигляді 14 років позбавлення волі", - повідомили у відомстві.

Захист обвинуваченого не погодився з прийнятим рішенням і подав апеляційні скарги, в яких просив суд апеляційної інстанції скасувати вирок та закрити провадження у зв’язку з невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості обвинуваченого.

Прокурор, який брав участь у розгляді апеляційних скарг, категорично заперечував проти їх задоволення та просив суд залишити вирок Дарницького райсуду Києва без змін.

"Заслухавши аргументи сторін, Київський апеляційний суд 06.06.2019 відмовив адвокатам у задоволенні апеляційних скарг та засилив вирок Дарницького районного суду м. Києва", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, прокуратура повідомила про підозру 29-річному чоловікові за сексуальне насильство в громадських туалетах.

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