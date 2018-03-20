Суд оставил Рубана под стражей
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Апелляционный суд Киева оставил под стражей руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали возле Майорского с большим количеством оружия. Соответствующее постановление сегодня объявил председательствующий коллегии судей Виктор Глиняный, передает корреспондент УНН.
"Коллегия судей постановила: решение Шевченковского районного суда об избрании меры пресечения в виде ареста до 6 мая 2018 года Рубану Владимиру Владимировичу оставить без изменений, а жалобу адвоката Погосяна - без удовлетворения. Постановление обжалованию не подлежит", - говорится в решении суда.
Стоит отметить, что также суд отказал народному депутату Надежде Савченко в удовлетворении ее ходатайства о заключении Рубана на поруки.
Как сообщал УНН, Савченко просила суд принять Рубана на поруки.
Напомним, 9 марта Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.
Владимира Рубана задержали в районе Майорского при попытке пересечения границы с большим арсеналом оружия с оккупированных территорий 8 марта.
По данным СБУ, Рубан в сговоре с главарями "ДНР" готовил теракты в центре Киева.