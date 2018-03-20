Суд залишив Рубана під вартою
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Апеляційний суд Києва залишив під вартою керівника Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимира Рубана, якого затримали поблизу Майорського з великою кількістю зброї. Відповідну ухвалу сьогодні оголосив головуючий колегії суддів Віктор Глиняний, передає кореспондент УНН.
“Колегія суддів ухвалила: рішення Шевченківського районного суду про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту до 6 травня 2018 року Рубану Володимиру Володимировичу залишити без змін, а скаргу адвоката Погосяна — без задоволення. Ухвала оскарженню не підлягає”, — йдеться у рішенні суду.
Варто зазначити, що також суд відмовив народному депутату Надії Савченко у задоволенні її клопотання про взяття Рубана на поруки.
Як повідомляв УНН, Савченко просила суд взяти Рубана на поруки.
Нагадаємо, 9 березня Шевченківський районний суд Києва арештував на два місяці керівника Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимира Рубана.
Володимира Рубана затримали у районі Майорського при спробі перетину кордону з великим арсеналом зброї з окупованих територій 8 березня.
За даними СБУ, Рубан у змові з ватажками “ДНР” готував теракти в центрі Києва.