Суд оставил охранника Януковича потерпевшим по делу покушения на экс-президента
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Апелляционный суд Киева отказался рассматривать жалобу прокурора Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры на решение Печерского районного суда столицы, которым охранник бывшего президента Украины Виктора Януковича Дмитрий Иванцов признан потерпевшим по делу покушения на экс-президента в 2014 году. Об этом говорится в решении суда, передает УНН.
"Отказать в открытии производства по апелляционной жалобе прокурора ... на постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева, которым жалобу адвоката Бабикова А.П. в интересах ЛИЦО_7 на решение следователя об отказе в признании потерпевшим частично удовлетворено", - говорится в постановлении.
Суд объяснил такое решение тем, что решение суда первой инстанции может быть обжаловано в апелляционном порядке.
Как сообщал УНН, Печерский районный суд Киева отменил постановление следователя Департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины, которым было отказано признать бывшего охранника экс-президента Украины Виктора Януковича Дмитрия Иванцова пострадавшим по делу по факту покушения неустановленными лицами на экс-президента. Также суд обязал следователя в уголовном производстве вручить Иванцову памятку о процессуальных правах и обязанностях как потерпевшего.
Напомним, Департамент спецрасследований ГПУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве от 29 мая 2015 года по факту совершения в период с 21 февраля по 22 апреля 2014 года "неустановленными лицами с применением огнестрельного оружия умышленных действий, направленных на совершение умышленного убийства" экс-президента Виктора Януковича по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.15, п.12 ч.2 ст.115 УК Украины.