Суд оставил охранника Януковича потерпевшим по делу покушения на экс-президента

"Отказать в открытии производства по апелляционной жалобе прокурора ... на постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева, которым жалобу адвоката Бабикова А.П. в интересах ЛИЦО_7 на решение следователя об отказе в признании потерпевшим частично удовлетворено", - говорится в постановлении.

Суд объяснил такое решение тем, что решение суда первой инстанции может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Как сообщал УНН, Печерский районный суд Киева отменил постановление следователя Департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины, которым было отказано признать бывшего охранника экс-президента Украины Виктора Януковича Дмитрия Иванцова пострадавшим по делу по факту покушения неустановленными лицами на экс-президента. Также суд обязал следователя в уголовном производстве вручить Иванцову памятку о процессуальных правах и обязанностях как потерпевшего.

Напомним, Департамент спецрасследований ГПУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве от 29 мая 2015 года по факту совершения в период с 21 февраля по 22 апреля 2014 года "неустановленными лицами с применением огнестрельного оружия умышленных действий, направленных на совершение умышленного убийства" экс-президента Виктора Януковича по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.15, п.12 ч.2 ст.115 УК Украины.