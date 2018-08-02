Суд залишив охоронця Януковича потерпілим у справі замаху на екс-президента
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Апеляційний суд Києва відмовився розглядати скаргу прокурора Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури на ухвалу Печерського районного суду столиці, якою охоронця колишнього президента України Віктора Януковича Дмитра Іванцова визнано потерпілим у справі замаху на екс-президента у 2014 році. Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.
"Відмовити у відкритті провадження за апеляційною скаргою прокурора … на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, якою скаргу адвоката Бабікова О.П. в інтересах ОСОБА_7 на рішення слідчого про відмову у визнанні потерпілим частково задоволено", - сказано в ухвалі.
Суд пояснив таке рішення тим, що ухвала суду першої інстанції не може бути оскаржена в апеляційному порядку.
Як повідомляв УНН, Печерський районний суд Києва скасував постанову слідчого Департаменту спецрозслідувань Генеральної прокуратури України, якою було відмовлено визнати колишнього охоронця екс-президента України Віктора Януковича Дмитра Іванцова потерпілим у справі за фактом замаху невстановленими особами на екс-президента. Також суд зобов’язав слідчого у кримінальному провадженні вручити Іванцову пам’ятку про процесуальні права та обов’язки як потерпілого.
Нагадаємо, Департамент спецрозслідувань ГПУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні від 29 травня 2015 року за фактом вчинення у період з 21 лютого по 22 квітня 2014 року "невстановленими особами із застосування вогнепальної зброї умисних дій, спрямованих на скоєння умисного вбивства" екс-президента Віктора Януковича за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.15, п.12 ч.2 ст.115 КК України.