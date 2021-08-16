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Суд оставил Чауса под круглосуточным домашним арестом

Суд оставил Чауса под круглосуточным домашним арестом

Киев  •  УНН

 • 19561 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под круглосуточным домашним арестом екссуддю Днепровского райсуда Киева Николая Чауса до 18 августа. Об этом сообщил адвокат екссудди Ростислав Кравец журналистам, передает УНН.

Цитата:

"Суд решил оставить апелляционные жалобы стороны прокуратуры и стороны защиты без удовлетворения, оставив круглосуточный домашний арест. На сегодня Чаус продолжает находиться под охраной Службы безопасности Украины ", - рассказал Кравец.

Что было ранее

4 августа ВАКС отправил Николая Чауса под круглосуточный домашний арест - до 18 августа .

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подала апелляционную жалобу . Адвокат Чауса Ростислав Кравец также анонсировал обжалования решения ВАКС.

Дело Чауса

В августе 2016 года НАБУ возбудило дело против Чауса - следствие установило, что судья получил взятку 150 тыс. долларов наличными, из которых 80 тыс. спрятал в двухлитровую банку.

Однако без решения парламента сразу задержать судью не смогли - из-за судейского иммунитета. Впоследствии Чаус перестал являться на допросы в НАБУ, его объявили в розыск.

6 сентября того же года Верховная Рада сняла неприкосновенность с Чауса, а Соломенский райсуд Киева разрешил его задержать. Интерпол объявил Чауса в розыск в ноябре 2016 года, а через несколько месяцев - 1 марта 2017 года - судью задержали в Кишиневе.

3 апреля 2021 года со слов адвоката стало известно, что в Молдове в Кишиневе похитили Николая Чауса.

Президент Молдовы Майя Санду поручила провести расследование этого дела. Глава МВД Молдовы Павел Войку заявил, что Чауса похитили иностранцы, которые уже пересекли границу с Украиной.

8 мая стало известно, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по фактам похищения екссудди Николая Чауса и незаконной переправки его через государственную границу.

17 мая этого года в Telegram-канале появилось видеообращение Чауса о возможном похищении которого сообщалось с начала апреля. Он отверг сообщение, что его похитили в 2021 году.

30 июля его обнаружили в Винницкой области. Сначала он был задержан СБУ, но потом - в "Феофании" - его задержало НАБУ. После этого Чаусу была избрана мера пресечения в рамках дела о получении взятки в 150 тыс. долларов. Чаус хранил деньги в банках, спрятанных на огороде.

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