Суд оставил под ночным домашним арестом экс-замглаве ГМС Пимахову
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под ночным домашним арестом прежнюю первую заместительницу главы Государственной миграционной службы Украины Дину Пимахову. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
Сообщается, что 17 января 2020 года, коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС рассмотрела апелляционную жалобу защитника Пимаховой об избрании для подозреваемой меры пресечения в виде домашнего ареста.
"За разультатами судебного разбирательства суд решил отказать в удовлетворении апелляционной жалобы защитника", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось, экс-первой замглаве ГМС Украины Дине Пимаховой сообщено о подозрении.
Напомним, ВАКС отправил экс-заместительницу главы ГМС Пимахову под ночной домашний арест.
Так, Пимахову подозревают в организации оформления гражданину Вьетнама вида на жительство в Украине на один год, с возможностью последующего его продления до трех лет. При этом должностное лицо высказало просьбу предоставить ей неправомерную выгоду за обеспечение им соответствующего процесса оформления документов в сумме 1800 долларов, которую в дальнейшем получила.