ВАКС відправив ексзаступницю голови ДМС Пімахову під домашній арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд відправив експершу заступницю голови ДМС України Діну Пімахову під нічний домашній арешт. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
"Так, суд задовольнив клопотання прокурора САП та застосував до підозрюваної запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком до 21 лютого 2020 року",- йдеться в повідомленні.
Крім того, на вказану особу покладено ряд процесуальних обов’язків, а саме носіння електронного засобу контролю, прибувати до детектива, прокурора чи суду, повідомляти про зміну місця роботи, утримуватись від спілкування зі свідками, а також здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.
Нагадаємо, експершій заступниці голови ДМС України Діні Пімаховій повідомлено про підозру.
Як повідомлялося раніше, Пімахову підозрюють в організації оформлення громадянину В’єтнаму посвідки на тимчасове проживання в Україні на один рік, з можливістю подальшого її продовження до трьох років. При цьому службова особа висловила прохання надати їй неправомірну вигоду за забезпечення нею відповідного процесу оформлення документів у сумі 1800 доларів, яку в подальшому одержала.