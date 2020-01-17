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Суд залишив під нічним домашнім арештом ексзаступницю голови ДМС Пімахову

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під нічним домашнім арештом колишню першу заступницю голови Державної міграційної служби України Діну Пімахову. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу суду.

Суд залишив під нічним домашнім арештом ексзаступницю голови ДМС Пімахову

Повідомляється, що 17 січня 2020 року, колегія суддів Апеляційної палати ВАКС розглянула апеляційну скаргу захисника Пімахової про обрання до підозрюваної запобіжного заходу вигляді домашнього арешту.

"За результатами судового розгляду суд вирішив відмовити у задоволенні апеляційної скарги захисника", - зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, експершій заступниці голови ДМС України Діні Пімаховій повідомлено про підозру.

Нагадаємо, ВАКС відправив ексзаступницю голови ДМС Пімахову під нічний домашній арешт.

Так, Пімахову підозрюють в організації оформлення громадянину В’єтнаму посвідки на тимчасове проживання в Україні на один рік, з можливістю подальшого її продовження до трьох років. При цьому службова особа висловила прохання надати їй неправомірну вигоду за забезпечення нею відповідного процесу оформлення документів у сумі 1800 доларів, яку в подальшому одержала.

Українські Національні Новини

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