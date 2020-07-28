Суд закрыл производство о применении меры пресечения для таможенника Тупальского
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила и закрыла производство о применении к подозреваемому, бывшему начальнику таможенного поста "Столичный" Киевской городской таможни ГФС Сергею Тупальскому меры пресечения в виде залога. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
"23 июля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда приняла постановление, которым постановление следственной судьи Высшего антикоррупционного суда от 15.07.2020 отменила и закрыла производство о применении к подозреваемому, бывшему начальнику таможенного поста "Столичный" Киевской городской таможни ГФС, меры пресечения в виде залога", - говорится в сообщении.
Сообщается, что свое решение коллегия судей мотивировала тем, что в этом деле не установлено наличие хотя бы одного из условий, определенных пунктами 1-3 части 5 статьи 216 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а потому отсутствуют основания для отнесения данного уголовного производства к подсудности Высшего антикоррупционного суда.
Напомним, Высший антикоррупционный суд продолжил срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на заместителя начальника отдела таможенного поста "Столичный", партнера и работника офиса одесского бизнесмена по делу о растаможивании импортированных в Украину товаров по заниженным ценам.
В конце ноября 2019 года правоохранительные органы задержали 11 человек, среди которых - чиновники ГФС и таможни, по делу о незаконной схеме по растаможиванию импортируемых товаров.
Как сообщалось, дело одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого подозревают в реализации коррупционных схем на таможне, готовятся передать в суд.
Ранее УНН писал, что Антикоррупционный суд возложил обязанности на Альперина.