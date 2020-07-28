Суд закрив провадження про застосування запобіжного заходу для митника Тупальського
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала та закрила провадження про застосування до підозрюваного, колишнього начальника митного посту “Столичний” Київської міської митниці ДФС Сергія Тупальського запобіжного заходу у вигляді застави. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
“23 липня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду постановила ухвалу, якою ухвалу слідчої судді Вищого антикорупційного суду від 15.07.2020 скасувала та закрила провадження про застосування до підозрюваного, колишнього начальника митного посту „Столичний“ Київської міської митниці ДФС, запобіжного заходу у вигляді застави”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що своє рішення колегія суддів мотивувала тим, що у цій справі не встановлено наявності хоча б однієї з умов, визначених пунктами 1-3 частини 5 статті 216 Кримінального процесуального кодексу України, а тому відсутні підстави для віднесення даного кримінального провадження до підсудності Вищого антикорупційного суду.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд продовжив строк дії процесуальних обов’язків, покладених на заступника начальника відділу митного посту “Столичний”, партнера та працівника офісу одеського бізнесмена у справі щодо розмитнення імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами.
Наприкінці листопада 2019 року правоохоронні органи затримали 11 осіб, серед яких — чиновники ДФС і митниці, у справі щодо незаконної схеми з розмитнення імпортованих товарів.
Як повідомлялося, справу одеського бізнесмена Вадима Альперіна, якого підозрюють у реалізації корупційних схем на митниці, готуються передати до суду.
Раніше УНН писав, що Антикорупційний суд поклав обов’язки на Альперіна.