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Справа Альперіна: суд подовжив строк дії обов’язків трьом підозрюваним

Справа Альперіна: суд подовжив строк дії обов’язків трьом підозрюваним

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Вищий антикорупційний суд продовжив строк дії процесуальних обов’язків, покладених на заступника начальника відділу митного посту “Столичний”, партнера та працівника офісу одеського бізнесмена у справі щодо розмитнення імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

“Слідча суддя Вищого антикорупційного суду ухвалила продовжити заступнику начальника відділу митного посту "Столичний“, партнеру та працівнику офісу одеського бізнесмена строк дії процесуальних обов’язків”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підозрювані зобов’язані: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою; не відлучатися із Одеської області або України без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання чи роботи; утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, а також свідками; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

“Строк дії обов’язків — до 26 серпня 2020 року включно”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2019 року правоохоронні органи затримали 11 осіб, серед яких — чиновники ДФС і митниці, у справі щодо незаконної схеми з розмитнення імпортованих товарів.

Як повідомлялося, справу одеського бізнесмена Вадима Альперіна, якого підозрюють у реалізації корупційних схем на митниці, готуються передати до суду.

Раніше УНН писав, що Антикорупційний суд поклав обов’язки на Альперіна.

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