Дело Альперина: суд продлил срок действия обязанностей трем подозреваемым
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на заместителя начальника отдела таможенного поста "Столичный", партнера и работника офиса одесского бизнесмена по делу о растаможивании импортированных в Украину товаров по заниженным ценам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
"Следственная судья Высшего антикоррупционного суда постановила продлить заместителю начальника отдела таможенного поста "Столичный", партнеру и работнику офиса одесского бизнесмена срок действия процессуальных обязанностей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемые обязаны: прибывать к детективу, прокурору, следствнному судье, в суд по каждому требованию; не отлучаться из Одесской области или Украины без разрешения следователя, прокурора или суда; сообщать детектива, прокурора или суд об изменении своего места жительства или работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми, а также свидетелями; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.
"Срок действия обязанностей - до 26 августа 2020 года включительно", - отмечается в сообщении.
Напомним, в конце ноября 2019 года правоохранительные органы задержали 11 человек, среди которых - чиновники ГФС и таможни, по делу о незаконной схеме по растаможиванию импортируемых товаров.
Как сообщалось, дело одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого подозревают в реализации коррупционных схем на таможне, готовятся передать в суд.
Ранее УНН писал, что Антикоррупционный суд возложил обязанности на Альперина.