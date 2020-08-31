Суд запретил немецким противникам карантина устанавливать лагерь в Берлине
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В Германии противники карантина хотели установить лагерь в центре Берлина, однако Высший админсуд запретил, признав подобное угрозой общественной безопасности. В дальнейшем, Конституционный суд ФРГ поддержал этот запрет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
"Конституционный суд Германии в воскресенье, 30 августа, не позволил устраивать в Берлине лагерь противникам ограничений, введенных из-за эпидемии COVID-19. Таким образом судьи в Карлсруэ согласились с решением Высшего административного суда федеральных земель Берлин и Бранденбург, который расценил возможное возникновение лагеря как прямую угрозу общественной безопасности из-за несоблюдения участниками установленных мер по противодействию инфекции. Предполагалось, что лагерь пикетчиков будет располагаться на улице 17 июня с 30 августа по 14 сентября", - пишет издание.
Отмечается, что КС не считает, что решение нарушает право на свободу собраний. Судьи приняли решение, что в условиях пандемии запрет собрания может быть использован для защиты от угрозы заражений, если нет более мягких мер.
Так, в Германии неоднократно проходили демонстрации противников ограничительных мер, направленных на борьбу с заболеванием COVID-19. В частности, акция против коронавирусных ограничений в Берлине 29 августа собрала около 38 тысяч человек. Полиция ранее запретила мероприятие, однако суд в Берлине 28 августа отменил запрет.
Добавляется, что почти все митингующие были без защитных масок и не соблюдали при этом правила дистанцирования. Часть демонстрантов прорвалась на лестницу здания Рейхстага, однако полицейские не позволили им проникнуть в здание. Протестующие бросали в сотрудников сил правопорядка камни и бутылки. Полиция применила в ответ слезоточивый газ.
Напомним, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер резко осудил эскалацию ситуации на протестах против коронавирусных ограничений в Берлине, где вечером в субботу, 29 августа, протестующие пытались ворваться в здание Рейхстага.