Суд заборонив німецьким противникам карантинних обмежень встановлювати табір у Берліні

"Конституційний суд Німеччини у неділю, 30 серпня, не дозволив влаштовувати у Берліні табір противникам обмежень, запроваджених через епідемію COVID-19. Таким чином судді в Карлсруе погодилися з рішенням Вищого адміністративного суду федеральних земель Берлін і Бранденбург, який розцінив можливе виникнення табору як пряму загрозу громадській безпеці через недотримання учасниками встановлених заходів з протидії інфекції. Передбачалося, що табір пікетувальників буде розташовуватися на вулиці 17 червня з 30 серпня по 14 вересня", - пише видання.

Зазначається, що КС не вважає, що рішення порушує право на свободу зібрань. Судді ухвалили рішення, що в умовах пандемії заборона зборів може бути використана для захисту від загрози заражень, якщо немає більш м'яких заходів.

Так, у Німеччині неодноразово проходили демонстрації противників обмежувальних заходів, спрямованих на боротьбу із захворюванням COVID-19. Зокрема, акція проти коронавірусних обмежень у Берліні 29 серпня зібрала близько 38 тисяч осіб. Поліція раніше заборонила захід, проте суд у Берліні 28 серпня скасував заборону.

Додається, що майже всі мітингувальники були без захисних масок і не дотримувалися при цьому правил дистанціювання. Частина демонстрантів прорвалася на сходи будівлі Рейхстагу, проте поліцейські не дозволили їм проникнути в будівлю. Протестувальники кидали у співробітників сил правопорядку каміння і пляшки. Поліція застосувала у відповідь сльозогінний газ.

Нагадаємо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр різко засудив ескалацію ситуації на протестах проти коронавірусних обмежень у Берліні, де увечері у суботу, 29 серпня, протестувальники намагалися вдертися до будівлі Рейхстагу.