Суд арестовал на 15 суток участников Pussy Riot и лидера арт-группы "Война"

Они были признаны виновными по статье о грубом нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Наказание, назначенное судом, является максимальным по этой статье.

“Признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 20.31 КоАП („Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований“), и назначить наказание в виде административного ареста на 15 суток”, — сказал судья Андрей Лутов, добавив, что Верзилову запрещено в течение трех лет посещать официальные спортивно-массовые мероприятия.

Напомним, панк-группа Pussy Riot на своей Facebook-странице заявила, что четыре человека, которые выбежали на поле во время финала чемпионата мира по футболу и задержаны силами правопорядка, были участниками ее акции. Акция, как заявили в группе, была вдохновлена ​​поэтом Дмитрием Приговым, основные требования — освобождение политических заключенных, прекращение уголовных дел по репосты и незаконных арестов на митингах, а также допущение политической конкуренции в стране