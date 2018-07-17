Суд заарештував на 15 діб учасників Pussy Riot та лідера арт-групи "Війна"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Хамовнічеський суд Москви засудив до 15 діб арешту і трирічному забороні на відвідування спортивних заходів усіх чотирьох учасників акції “Міліціонер вступає в гру” — Вероніку Нікульшину, Ольгу Курачева, Ольгу Пахтусова і Петра Верзілова. Про це повідомляє УНН з посиланням на Meduza.
Вони були визнані винними за статтею про грубе порушення правил поведінки глядачів під час проведення офіційних спортивних змагань. Покарання, призначене судом, є максимальним за цією статтею.
"Визнати винним в скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 20.31 КоАП ("Порушення правил поведінки глядачів під час проведення офіційних спортивних змагань"), і призначити покарання у вигляді адміністративного арешту на 15 діб", - сказав суддя Андрій Лутов, додавши, що Верзілову заборонено протягом трьох років відвідувати офіційні спортивно-масові заходи.
Нагадаємо, панк-група Pussy Riot на своїй Facebook-сторінці заявила, що чотири людини, які вибігли на поле під час фіналу чемпіонату світу з футболу і затримані силами правопорядку, були учасниками її акції. Акція, як заявили в групі, була натхненна поетом Дмитром Пріговим, основні вимоги — звільнення політичних в’язнів, припинення кримінальних справ за репости та незаконних арештів на мітингах, а також допущення політичної конкуренції у країні